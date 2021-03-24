Общество

Анастасия Повторейко о появлении COVID-19: Какой же ужас испытали мы все

Год назад 24 марта в пульмонологическое отделение Псковской городской больницы поступила первая пациентка с коронавирусной инфекцией. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила главный врач псковского ковид-центра Анастасия Повторейко.

«Какой же страх и ужас испытали мы все! Прежде всего, пугала неизвестность, отсутствие тактики, протоколов обследования и лечения... Как же было тяжело и трудно! За этот год мы прошли долгий, очень сложный путь. По настоящее время много вопросов остаются открытыми! Болезнь сложная, мультидисциплинарная, очень коварная и в то же время интересная с клинической точки зрения. Продолжаем работать, учиться, развиваться!» - написала Анастасия Повторейко.