Общество

Роспотребнадзор оценил безопасность «ЭпиВакКороны»

Журнал «Инфекция и иммунитет» опубликовал результаты клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» среди добровольцев в возрасте 18-60 лет (I-II фаза исследований), подтверждающие ее безопасность и иммунологическую эффективность.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, опубликованные материалы свидетельствуют о том, что исследование проводилось в два этапа: этап 1 - открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет; этап 2 - простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет.

Схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящих в состав вакцины, у 100% добровольцев. Сероконверсия с титром нейтрализующих антител ≥ 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после получения второй дозы.

«По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина "ЭпиВакКорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19», - добавили в Роспотребнадзоре.

«ЭпиВакКорона» - вторая зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции. Препарат не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.