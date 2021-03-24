Общество

Банк России предложил ввести наказание для телефонных мошенников

Банк России предложил внести некоторые дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда.

Число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло почти в 2 раза (на 88%) по сравнению с 2019 годом, пишет РИА Новости. В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону, свидетельствуют данные Банка России.

Сейчас преступления с использованием методов социальной инженерии могут квалифицироваться по разным статьям Уголовного кодекса РФ, а это затрудняет доведение дела до судебного решения, отмечают в Центробанке.

«Для решения проблемы Банк России считает необходимым внести дополнения для упрощения квалификации подобных преступлений: чтобы они подпадали под часть 6 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - заявили в Центробанке. Максимальное наказание по 6 части этой статьи – шесть лет лишения свободы.