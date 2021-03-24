Общество

Островская межрайонная больница погасила долг с помощью прокуратуры

Островская межрайонная прокуратура по обращению директора ООО «Квадрат» провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что между ГБУЗ ПО «Островская межрайонная больница» и ООО «Квадрат» заключен контракт на поставку медицинских изделий. Цена контракта составляет 496 310 рублей 97 копеек.

ООО «Квадрат» поставка товара осуществлена в установленные сроки и соответствующего качества, однако в нарушение установленного контрактом срока оплата за поставку товара не осуществлена. Претензии заказчика остались без ответа.

В этой связи межрайонным прокурором в адрес руководителя ГБУЗ ПО «Островская межрайонная больница» внесено представление с требованиями незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Псковской области «Островская межрайонная больница» задолженность перед предпринимателем погашена.