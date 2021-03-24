Общество

Псковский облсовпроф решил провести митинг 1 мая

Решение о проведении митинга 1 мая приняли на заседании СОП Псковский облсовпроф, которое состоялось 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном совете профсоюзов.

Основным вопросом на заседании президиума стали предстоящие первомайские мероприятия и весенние коллективные действия профсоюзов. Приняли решение в случае благоприятной эпидемиологической обстановки проводить шествия и митинги. В случае, если сохранятся ограничения на проведение публичных мероприятий, придется провести онлайн-митинг, заседания координационных советов в муниципальных образованиях, региональную и муниципальные трехсторонние комиссии, акции и флешмобы с повесткой, направленной на защиту человека труда.

Весь апрель решили посвятить вопросам охраны труда с проведением разъяснительной кампании с привлечением СМИ. Члены президиума поддержали ходатайство обкома профсоюза культуры о выделении квоты на обучение профсоюзному активисту в СПбГУП. Также они приняли решение о награждении профсоюзных активистов по ходатайству обкома АПК.

Кроме того, участники заседания приняли постановление о проведении выездного заседания президиума в июле. Рассмотрели вопросы о финансовом состоянии Псковского облсовпрофа и вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности учреждений профсоюзов. На конец марта созвали заседание Совета СОП Псковский облсовпроф.

«Благодарю всех за продуктивную работу, дискуссию и принятые положительные решения по всем вопросам повестки дня заседания президиума», – сказал в заключение заседания президиума председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.