Акцию «Бессмертный полк» в этом году готовят в очном и онлайн-формате

Шествие «Бессмертного полка» в 2021 году готовится как в живом, так и в онлайн-формате. Итоговое решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в мае, заявил руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской в медиа-центре МИА «Россия сегодня».
В 2020 году ставшее уже традиционным шествие «Бессмертного полка» по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат, передает РИА Новости.
В День Победы в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в семьях памяти о поколении Великой Отечественной войны.