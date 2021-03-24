Общество

Дмитрий Михайлов призвал полицию извиниться за задержание члена Общественной палаты

Депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов (КПРФ) на 56-й сессии регионального парламента призвал полицию извиниться за задержание члена Общественной палаты Псковской области 70-летнего Игоря Солдатенкова на одной из январских акций, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий рассказал, что член Общественной палаты сделал замечание сотрудникам полиции по поводу жестокого задержания участников акции, но в итоге был задержан сам, хотя не принимал участия в несогласованном мероприятии, а впоследствии был оштрафован на 15 тысяч рублей.

«Возмущает, когда задерживают всех без разбора», - заявил Дмитрий Михайлов и призвал извиниться перед Игорем Солдатенковым, иначе к полиции «не будет доверия».