Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

В минувшее воскресенье был задержан губернатор Пензенской области. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. В истории современной России это уже 15-й губернатор, оказавшийся под следствием. Власти постоянно говорят о борьбе с коррупцией, но последние события заставляют, как минимум, усомниться в эффективности этой борьбы.

Почему высшие чиновники регулярно становятся фигурантами громких дел о взятках? Ведется ли реальная борьба с коррупцией в современной России? Можно ли победить коррупцию в принципе? Подробнее об этом и многом другом сегодня будут говорить ведущие программы Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко.

Если у вас есть свое мнение по теме эфира, звоните по телефону 56-73-72.