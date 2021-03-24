Алексей Севастьянов назвал «самую большую беду» псковского региона

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в ходе парламентского часа на 56-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 марта назвал «самую большую беду» Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По мнению парламентария, исполнительной власти надо «больше к депутатам идти, а депутатам - ее слышать и слушать». «И надзорным органам надо приходить во время освоения средств, а не потом по факту выписывать штрафы и сажать людей. От этого вода чище не станет», - высказался парламентарий.
«Мы все в этом виноваты. Мы приложили усилия, чтобы получить средства, а распорядились им как провинциалы», - заявил Алексей Севастьянов.