Общество

Алексей Севастьянов назвал «самую большую беду» псковского региона

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в ходе парламентского часа на 56-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 марта назвал «самую большую беду» Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы дотационный регион, - отметил он. - Мы можем искусственно залатать дыры, а положить новый асфальт не можем. Мы глобально мыслить не хотим. Все виноваты. Исполнительная власть виновата. Нам дают деньги, а мы не умеем ими пользоваться - в этом наша самая большая беда. Мы не хотим мыслить "ширше". Понимаете? Растащили все. Есть деньги, а освоить не можем - не умеем».

По мнению парламентария, исполнительной власти надо «больше к депутатам идти, а депутатам - ее слышать и слушать». «И надзорным органам надо приходить во время освоения средств, а не потом по факту выписывать штрафы и сажать людей. От этого вода чище не станет», - высказался парламентарий.

«Мы все в этом виноваты. Мы приложили усилия, чтобы получить средства, а распорядились им как провинциалы», - заявил Алексей Севастьянов.