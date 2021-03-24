Общество

Кошкин дом

Несколько рыжих, трехцветки, а с недавних пор еще и полосатый появился: во дворе за магазином «Маяк» коты приметные, их все местные жители знают и по морде «наших» от «не наших» прекрасно отличают. Сидят, греются на солнышке усатые, ждут, когда во дворе появится очередная кормилица с тарелочкой каши, сухим кормом или даже кусочком колбасы.

Знали бы они, что их каждодневная трапеза стала причиной затяжной войны между жильцами-котолюбами и хлебным магазином, задняя дверь которого выходит во двор. Одни утверждают, что котиков угрожают истребить, другие возмущаются антисанитарией и грязью во дворе и подвалах. Одни постят умильные фото в соцсетях и уверяют, что за животными убирают, другие ссылаются на СанПиНы и намекают на штрафы. Что самое драматичное - можно понять и тех, и других. Мы выяснили, какие возможности разрешения подобных конфликтов существуют на данный момент в российском законодательстве и что происходит в обычной жизни, сплошь и рядом, каждый день, рядом с нашими домами.

Кот Медок ищет дом, информация: https://vk.com/koshkipskov

Благими намерениями

Псковичка Вика Юст, разместившая 11 марта пост ВКонтакте о конфликте в псковском дворе, очень переживала за жизнь котофеев. Ее опасения разделили многие подписчики: запись собрала большое количество лайков и репостов. Обсуждение оказалось не менее интенсивным. Комментаторы предлагали бойкотировать магазин, завалить его жалобами, разместить фото потенциальных обидчиков животных, собрать подписи жильцов о том, что они не имеют претензий.

В общем хоре сочувствующих особняком прозвучал голос Марины Моревой (частный пункт передержки «КошАчка», оказывающий помощь бездомным кошкам), которая обратила внимание участников диалога на то, что требование магазина соблюдать чистоту в местах кормления животных не так уж возмутительно. «К сожалению, далеко не все граждане, подкармливая бездомышей на улице, убирают после кормления остатки еды и моют мисочки, - напомнила Марина. - Кормить кошек нужно обязательно, но и чистота необходима в равной степени и животным, и людям, находящимся вокруг». Ей ответили, что на месте кормления чисто, и разместили несколько фотографий, подтверждающих это. Поинтересовалась Марина Морева и тем, занимаются ли активисты стерилизацией кошек. По словам автора поста, она ведет эту работу с 1999 года.

Мы обратились к автору поста с просьбой поделиться своим видением причин и возможных путей решения конфликта между теми, кто подкармливает кошек-беспризорниц, и их противниками. На наше сообщение женщина так и не ответила, хотя в соцсетях продолжает активно рассказывать о своей работе на благо бездомных кошек. Одна из жительниц дома №46 по Рижскому проспекту рассказала нам, что первое время за кошками действительно убирали, все было чисто, сейчас делают уже это не так регулярно. «Кошки никому не мешают, - говорит она. - Ни разу не слышала, чтобы жильцы ругались на тех, кто их подкармливает. Я бы сказала, грязи больше от тех, кто не доносит свои пакеты с мусором до контейнеров, от молодежи, которая вечерами во дворе спиртным злоупотребляет, и от посетителей «наливайки». Кошки фантики и бутылки не разбрасывают». К слову, про стерилизацию «маяковских» кошек она ничего не слышала, но котята во дворе появляются весной и осенью, как по часам.

Ольга Самсонова, главный бухгалтер управляющей компании ООО «Район № 13», которая обслуживает хрущевки на Рижском, в курсе конфликта между жильцами и магазином. «Кошек и котят я люблю, - говорит она. - Но что там люди устраивают... Вроде дом спокойный, делали им капремонт, поменяли двери в подвале и новые решетки установили на продухи. Они двери сломали, а решетки три раза вырывали, чтобы котят кормить - там их было 7 штук, что ли. Конечно, антисанитария полная. Но мы как управляйка говорим людям: хотите - возьмите их домой или подкармливайте, но в чистоте. Ладно бы они аккуратно выносили еду, а то вынесут всю грязь, рыбу... Летом был просто ужас от этих запахов».

Ольга понимает требования магазина, к тому же, по ее словам, сотрудники хлебного вежливы и не требуют ничего невыполнимого. Любители же животных ведут себя по-разному. Например, на Рижском, 56 никаких проблем с ними не возникает, хотя жильцы постоянно подкармливают кошек: люди просто постоянно убирают за животными. Случаются и такие казусы, как на улице Народной, где пожилой мужчина полпенсии тратил на корм для голубей. Птицы уже знали, куда им прилетать на пир. Можете себе представить, что творилось на балконах соседей. Пенсионер умерил аппетиты лишь после того, как его попросили все вокруг отмыть.

Проблема упирается в отсутствие законов и желания ее решить. По мнению Ольги Самсоновой, кошками в городе никто не занимается, разве что общественники. «Никому не понравится грязь и неприятные запахи, - говорит она. - Животных надо любить, но ведь надо и что-то делать для них. Возьми домой эту кошку, стерилизуй. Но люди ведут себя по старинке».

Слово закону

Несколько лет назад губернаторы и мэры в некоторых областях и городах ввели запрет на кормление бездомных животных. В Нижнем Тагиле и Биробиджане установили штрафы - до 2 тысяч. Обсуждались такие меры в Петрозаводске, Саратове, Кирове, Астрахани. В Мурманске инициатива губернатора Марины Ковтун, внесшей в облдуму законопроект о штрафе от 1000 до 2500 рублей за кормление бездомных котиков и песелей, принесла ей славу «ненавистницы животных».

В Псковской области подобные документы не рассматривались. Администрация магазина, конфликтующего с жильцами дома на Рижском проспекте, ссылается в своем обращении на ст.11.23 ФЗ №53 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п.11 ст.161 ЖК РФ. На самом деле первая ссылка как минимум странная: указан неверный номер закона, да и в статье ФЗ52, на которую ссылаются в магазине, речь идет об «обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц». Вторая ссылка также «не из той оперы»: там речь идет о том, что «управляйка» обязана осуществлять контроль качества коммунальных ресурсов, принимать от собственников обращения о нарушениях требований к качеству коммунальных услуг и обеспечивать ресурсоснабжающим организациям доступ к общему имуществу в МКД для приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг.

Кошка Тереза, пристраивается по договору от АНЗО Шанс, https://vk.com/shanszoopskov

«Ближе к телу» часть 3 ст. 17 Конституции РФ, которая устанавливает, что осуществление прав и свобод одних лиц не должно нарушать права и свободы других лиц. То есть кормление животных не должно создавать антисанитарию или подвергать соседей опасности.

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» гл. 9, п. 9.1, 9.2, при эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается захламление, загрязнение жилых помещений, подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений. Дополнительно п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 обязывает осуществлять пользование жилым помещением с учётом соблюдения прав и законных интересов, проживающих в жилом помещении граждан, соседей; поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, соблюдать чистоту и порядок в жилом помещении, подъездах, на лестничных клетках, в других помещениях общего пользования.

Кроме того, в силу ст. 8, 10, 23 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», каждый гражданин имеет право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека; граждане обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам.

Что касается актов местного уровня, то данный вопрос не регулируется ни законом об административных правонарушениях, ни законом «О содержании и защите домашних животных». Там есть лишь пункт об обязанности «убирать за своими домашними животными экскременты, включая территорию подъездов, лестничных клеток, лифтов и иных мест общего пользования».

Начистоту

Можно ссылаться на законы, конфликтовать и искать оправдания, а можно просто соблюдать чистоту в местах кормления животных. В этом уверены псковские зоозащитники. Руководитель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова регулярно убирает горы тарелочек от своего подъезда - во-первых, чтобы животные не отравились позавчерашней скисшей едой, во-вторых, чтобы опрятно было рядом с домом.

Гиперласковая Тося. Привита. Приют «Лесопилка», https://vk.com/zoopskov

«Я сама всю жизнь подкармливала бездомных животных, и в первый раз столкнувшись с тем, что это кому-то не нравится, не стала сопротивляться, я пошла просто навстречу и поняла: мне это нравится, почему это должно нравиться кому-то еще? - говорит она. - Это мой выбор, это я люблю животное и жалею, а может, Пете или Васе все равно: он жалеет свою клумбу, квартиру, в которую мухи полетят. Поэтому нужно искать компромисс, надо убирать за собой однозначно, животные поели - никаких мисок, летающих одноразовых тарелок. Ответ один - чистота. И волки сыты, и овцы целы».

Вера Короткова признает: люди делятся на тех, кто любит животных, тех, кто к ним равнодушен, и тех, кто, к сожалению, испытывает к ним ярко выраженную неприязнь. Последних незачем провоцировать: они могут и отраву, и битое стекло положить в тарелки. Да, с недавних пор таких людей можно привлечь к ответственности - в России вступил в силу Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» (№498-ФЗ), однако пока судебная практика этого нормативного документа крайне мала, да и правоохранительные органы неохотно заводят подобные дела (почитайте об одном из таких случаев в публикации «МК-Псков» «Животное Дно: в псковском райцентре подростки безнаказанно убивают кошек»).

Также в новом законе понятие «истребление» заменили на «ОСВВ» – «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск». Это означает, что бездомным животным на наших улицах придан легальный статус, и обижать их нельзя. Городские службы должны позаботиться о том, чтобы после отлова животных отвезли в приют. Там их стерилизуют, вакцинируют, некоторое время подержат – чтобы у них был шанс найти владельца, а затем выпустят на волю тех из них, кто не проявляет агрессии. То есть теперь безнадзорные животные признаны частью городской жизни, а не досадной помехой, которую нужно при первой возможности уничтожить. Также в законе прописано, что не подлежат отлову животные, имеющие ошейник и контакты хозяина, а также животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, за исключением агрессивных. При этом собственники объектов обязаны сообщать о нахождении на их территории животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, а также обеспечивать доступ на указанные объекты представителям организации отлова.

В реальности в Пскове и области организован пока лишь отлов и стерилизация бездомных собак. До кошек дела никому нет, ведь они не собираются в неуправляемые стаи и не нападают на людей. По мнению зоозащитников, в городе просто не хотят замечать проблемы, которая между тем, ведет не только к конфликтам и гибели животных, но и к антисанитарии, мусору, появлению крыс, порче домового имущества. Руководитель автономной некоммерческой зоозащитной организации (АНЗО) «Шанс» Мария Величко рассказывает, что в Пскове на сегодня именно с кошками работает много волонтеров, делают они это эффективно, стерилизуют животных на свои и собранные общими силами средства (одна льготная стерилизация стоит 800 рублей - от ред.), берут их на передержку и размещают в своих домах за городом, налаживают контакты с кормилицами. Однако все эти инициативы не поддерживаются на уровне муниципалитетов.

При этом единые стандарты и требования отсутствуют, а те, кто подкармливает кошек, зачастую не реагируют на просьбы, с которыми обращаются к ним жильцы и зоозащитники, тем самым усугубляя ситуацию.

«Такая доброта сомнительна, - считает Мария. - Как достучаться до этих бабушек? Мы несколько раз разговаривали с теми, кто прикармливал бездомных собак у подъездов. Собака безусловно охраняет место своего кормления, и получается, что животное агрессивно относится к тем людям, кто проходит. Не потом, что собака злая, а в силу инстинкта. Кормите их в стороне, где люди не ходят».

Но, сетует Мария, к этим доводам прислушиваются крайне редко. В результате - вроде дело доброе, а по факту такие «кормилицы» только вредят животным, настраивая людей против кошек и собак. «Не доставляйте дискомфорт - и люди будут спокойно к вам относиться. А может, даже присоединятся», - уверена руководитель «Шанса».

Те, кого приручили

Хозяйка 12 кошек Ольга живет в частном доме. Все ее питомцы умыты, наглажены, стерилизованы и накормлены. Радуют хозяйку, а заодно еще и общественно-полезной работой занимаются - ловят мышей и кротов. Она, как и другие наши спикеры, согласна с тем, что проблемы, возникающие в связи с бездомными животными, вызваны человеческой безответственностью, кошки и собаки здесь абсолютно ни при чем. «Почему есть программа по отлову собак и их стерилизации, хоть какие-то деньги на это выделяются, а для кошек нет? - спрашивает она. - Или коты не кусаются, поэтому на их существование можно закрыть глаза? Вот у родителей во дворе одна женщина взялась и стерилизовала кошек. Их реально в разы меньше стало, нет несчастных сопливых котят с гноящимися глазами. Но иногда появляются котята, совершенно ручные, в хорошем состоянии, явно их кто-то выставил из квартиры, потому что считает, что раз эта тетенька любит котиков, то будет любить и их котиков. Они, наверное, думают, что у нее нет семьи, своей работы, что денег у нее дома под кроватью целый чемодан на эти дела».

Оцените: в Германии насчитывается около 30 миллионов домашних животных (страна занимает второе место в Европе по числу домашних животных, уступая только России). Тем не менее там вы не увидите, чтобы кошки и собаки бегали по улице без присмотра. Главное правило: четвероногие не должны мешать окружающим. В многоквартирных домах нередко запрещено держать животных, особенно крупных собак. Данный пункт обычно прописан в договоре аренды.

«Бродячих животных в Германии нет благодаря приютам для зверей, в которые попадают все четвероногие, замеченные шатающимися по улицам без хозяев, - пишет в ЖЖ местная жительница. - Сердобольные прохожие либо самостоятельно отвозят гуляк в приют, либо сдают их в полицейский участок. В приюте чужих животных принимают бесплатно, но если кто-то решит избавиться от собственного любимца, то придется заплатить. А если собака или кошка попали туда случайно, и хозяин пришел забрать своего друга, платить всё равно придется. Как за гостиницу. Посуточно. Существуют приюты на пожертвования и за счет продажи невостребованных животных новым хозяевам. Бесплатно их из приюта не отдают, считают, что приобретение за деньги заставит будущих хозяев еще раз хорошо подумать. Цены разные. Обычно за кошку берут 50-100 евро, а за собаку - 100-150. Всех животных, попавших в приют, непременно кастрируют. Таков порядок. Поэтому получить от них потомство не получится». И да, у них животных принято чипировать - это позволяет идентифицировать владельца.

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«Допустим, все бросят кормить котов и что? Будем ждать, пока они все с голоду умрут? Из-за нескольких паршивых овец, которые разводят бардак во дворах, страдает хорошая сама по себе идея зооволонтерства, - переживает Ольга. - Это не метод. Выход один - стерилить тех, что есть, и наказывать тех, кто от своих избавляется, подбрасывая к месту кормежки».

Об ответственности владельцев животных говорит и член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов. «С собаками в Пскове хорошо справляются зоозащитники, которые занимаются отловом и стерилизацией животных. Спасибо им за это: бродячих собак в городе мы особо не видим, - говорит он. - А с кошками проблема серьезнее. Здесь дело в недоработке и недосмотре самих людей. Понятно, что когда-то давно котика просто выкинули. Раз собачек мы в приюты собираем, по идее, и с котиками так должно быть».

Проработав много лет с законодательной базой по вопросам ЖКХ, Алексей отмечает: в Жилищном Кодексе не прописаны требования, которые могли бы разрешить споры вокруг кормления бездомных животных. Установлено, например, что должны быть закрыты продухи, чтобы не допускать попадание в подвалы посторонних предметов и животных. При этом оговорено, что продухи закрывать наглухо нельзя. Устанавливает домоуправление фанеру на подвальном оконце, а добрые жильцы в ней кружок выпиливают. У каждого своя правда. «Все сводится к человеческому фактору, - считает Алексей. - Можно и одну собаку содержать так, что все будут против этого, а можно быть заводчиком собак, и все будет хорошо. То же с подвалами: один котик никому неудобств не доставит, если за ним убирать, а другой блох разведет на весь дом. Любите животных и любите соседей. Надо ко всем относиться с уважением».

Можно еще год-другой искать тех, кто в ответе за бездомных животных, - пенять на власти, нерадивых владельцев, равнодушных жильцов. Меж тем, во дворах за «Маяком» уже весна: снег растаял, обнажив расхлябанные «муравьиные» тропы и наезженное автомобильное межгазонье. С утра дворник уже успел чисто вымести тротуары и отправить на помойку пакет с мусором, «забытый» у одного из подъездов. Молоденькая кошка-трехцветка щурится на солнце, сидя на облюбованном люке, рыжая забралась на ветку дерева и оттуда с интересом наблюдает за вороньем, активно собирающим веточки для обновления гнезд. Черно-белый развалился на капоте иномарки и намывает кому-то гостей.

И вспоминаются на фоне этой весенней идиллии слова великого философа Ницше: самое жестокое животное - это человек.

Елена Никитина