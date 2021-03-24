Общество

Новый детский сад «Красная шапочка» открылся в Великих Луках

Новый детский сад №16 открылся сегодня в Великих Луках. Дошкольное учреждение возведено на улице Заслонова, 42А в рамках национального проекта «Демография» и будет носить название «Красная шапочка», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

«Строительство в Великих Луках такого красивого, современного детского сада является результатом плановой, системной работы руководства города и лично главы Великих Лук Николая Козловского по обеспечению доступного и качественного дошкольного образования в нашем городе», - подчеркнул замглавы города Николай Андросович, приветствуя участников торжественного мероприятия.

«Открытие детского садика – событие значимое и долгожданное для этого микрорайона, важный вклад в развитие всей системы дошкольного образования Великих Лук. Это итог работы множества людей: сотрудников подрядной организации, руководства администрации города, ее профильных комитетов и управления образования, представителей депутатского корпуса Великолукской городской Думы», - добавил он.

Особо Николай Андросович отметил деятельное участие заведующей детского сада Анны Романовой и также поблагодарил за поддержку и внимание к возведению объекта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В 2019 году старое здание детского сада №16 на улице Заслонова на 110 мест было признано ветхим и снесено. Но было понятно, что такому большому району города крайне необходимо новое комфортное дошкольное учреждение, и уже в октябре 2019 года началось строительство детского сада. Работы завершили к концу 2020 года, и сразу после Нового года детсад открыл свои двери для первых воспитанников разных возрастов.

«Я очень рада, что мы открываем этот детский сад. Я ежедневно наблюдала строительство этого объекта. Все шло хорошими темпами. Все получилось, как было задумано, и хочется передать эту удачу дальше. Пусть в этом детском садике всегда будет много детей, всегда звучит счастливый детский смех», – сказала замглавы администрации города Юлия Ярышкина, обращаясь к родителям, детям и сотрудникам учреждения.

Детский сад «Красная шапочка» рассчитан на 140 мест. Всего в саду восемь групп: четыре для детей от 3 до 7 лет и столько же ясельных. Ясельные группы располагаются на первом этаже. На втором – группы для ребят постарше. Для дошколят закуплено современное игровое оборудование: сухие бассейны с подсветкой, цифровые лаборатории, интерактивные доски, проекторы, есть просторные залы для занятий музыкой и физкультурой. Оборудованы современный пищеблок полного цикла и прачечная, оснащенные по последнему слову техники, медицинский блок. Родители маленьких жителей района Герцена – Щорса довольны.

«Мы ждали этого сада с нетерпением и теперь с удовольствием сюда ходим. Мне и самой очень приятно здесь находиться», – поделилась впечатлениями мама одного из воспитанников Марина Веселова.

На территории дошкольного учреждения все продумано буквально до мелочей. Для каждой группы построены современные прогулочные площадки с игровыми формами и теневыми навесами. Оборудована спортивная площадка для занятий физической культурой, парковка, навесы для колясок.

В детском саду также созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вход оборудован пандусом, учтена ширина дверных проемов, оборудована специальная санитарная комната, предусмотрены кабинеты для занятий со специалистами: логопедом, психологом. Планируется реализация адаптированных образовательных программ для детей, требующих специальной коррекционной помощи, а также организация разнообразных кружков и секций.

По итогам экскурсии по саду все могли убедиться,что это современное, отвечающее всем стандартам, дошкольное учреждение, где созданы оптимальные условия для качественного обучения и комфортного пребывания юных великолучан.