Общество

Устав региона скорректировали в Псковской области

Псковское областное Собрание депутатов получило полномочия по заслушиванию информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Псковской области. Соответствующие изменения в Устав региона поддержали депутаты регионального парламента на 56-й сессии 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, поддержанный законопроект исключает из статьи 31 Устава Псковской области полномочия областного Собрания депутатов по согласованию кандидатуры на должность прокурора региона.

Законопроект разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным Часть положений Устава приведут в соответствие с актуальными нормами Бюджетного кодекса РФ.

Законопроект поддержали 38 депутатов.