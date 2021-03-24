Общество

Перечень срочных социальных услуг расширили в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов поддержали законопроект, расширяющий перечень срочных социальных услуг. Вопрос рассмотрен на 56-й сессии регионального парламента 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



В областном законе «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками» прописали сопровождение получателей социальных услуг в стационарной форме соцобслуживания, при госпитализации в медицинские организации для осуществления ухода за указанными получателями.



Как говорится в пояснительной записке, включение указанной срочной социальной услуги направлено на улучшение качества соцобслуживания и медпомощи гражданам.



Указанная услуга позволит обеспечить необходимый уход при оказании медицинской помощи гражданам, госпитализированным в медицинские организации из организации социального обслуживания, оказывающие услуги в стационарной форме, отмечается в пояснительной записке к документу.



Законопроект в двух чтениях поддержали 39 парламентариев.