В Псковской области разграничили полномочия в сфере молодежной политики

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законопроект, разграничивающий полномочия между органами государственной власти области в сфере молодежной политики. Об этом с 56-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Так, к полномочиям администрации области в сфере молодежной политики, помимо прочих, отнесли:
- разработку, утверждение и реализацию региональных и межмуниципальных программ по основным направлениям в сфере молодежной политики, в том числе государственных программ Псковской области, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений;
- организацию деятельности специалистов по работе с молодежью;
- организацию и мониторинг реализации молодежной политики на территории области в соответствии с порядком осуществления мониторинга реализации молодежной политики, утвержденным правительством страны.
К полномочиям Псковского областного Собрания депутатов в сфере молодежной политики отнесли:
- принятие законов области в сфере молодежной политики;
- контроль за исполнением законов области в сфере молодежной политики;
- иные полномочия в сфере молодежной политики, отнесенные к полномочиям законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта России;
Также проектом закона области закрепляются общие положения об участии молодежи в реализации молодежной политики, в том числе в рамках Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.
Законопроект поддержали в двух чтениях 38 парламентариев.