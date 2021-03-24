Общество

В Псковской области разграничили полномочия в сфере молодежной политики

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законопроект, разграничивающий полномочия между органами государственной власти области в сфере молодежной политики. Об этом с 56-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, к полномочиям администрации области в сфере молодежной политики, помимо прочих, отнесли:

- разработку, утверждение и реализацию региональных и межмуниципальных программ по основным направлениям в сфере молодежной политики, в том числе государственных программ Псковской области, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений;

- организацию деятельности специалистов по работе с молодежью;

- организацию и мониторинг реализации молодежной политики на территории области в соответствии с порядком осуществления мониторинга реализации молодежной политики, утвержденным правительством страны.

К полномочиям Псковского областного Собрания депутатов в сфере молодежной политики отнесли:

- принятие законов области в сфере молодежной политики;

- контроль за исполнением законов области в сфере молодежной политики;

- иные полномочия в сфере молодежной политики, отнесенные к полномочиям законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта России;

Также проектом закона области закрепляются общие положения об участии молодежи в реализации молодежной политики, в том числе в рамках Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Законопроект поддержали в двух чтениях 38 парламентариев.