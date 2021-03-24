Общество

В Псковской области увеличена социальная поддержка малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет

С 1 апреля жители Псковской области смогут подать заявление на получение повышенного размера выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Новая правовая норма, принятая в исполнение указа президента РФ, закреплена в региональном законодательстве – на 56-й сессии депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в соответствующий областной закон.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, перерасчет социальной выплаты, право на которую имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, будет производиться с начала года.

Стандартный размер выплаты равен 50% величины регионального прожиточного минимума для детей. Если уже с учетом полученной выплаты на ребенка доходы семьи все равно не дотягивают до прожиточного минимума, семье будет выплачиваться 75% величины прожиточного минимума для детей. На данный момент эта сумма равна 8834,25 руб. Если и эта мера поддержки не лишит семью статуса малоимущей, размер ежемесячной денежной выплаты будет приравнен к региональному прожиточному минимуму для детей и составит 11 тысяч 779 рублей.

По предварительным оценкам, на повышенный размер выплат смогут претендовать около 14 тысяч семей Псковской области, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Новые обязательства будут финансироваться областным бюджетом, в том числе за счет предоставленной региону федеральной субсидии.