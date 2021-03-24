Общество

Весна в Псковской области будет наступать с переменным успехом - гидрометцентр

Весна в Псковской области будет наступать с переменным успехом. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

В ближайшие дни все еще возможны ночные и утренние морозы. При этом Псковский гидрометцентр не прогнозирует морозы ниже минус 10°C . «Температуры могут опускаться до минус 5°C», - сказала Тала Нещадимова.

В ближайшие 2-3 дня в регионе не ожидают существенных осадков. Воздух прогреется до плюс 15°C, однако позже температуры снова могут опуститься до диапазона от плюс 2°C до плюс 7°C, возможен дождь.

«Погода характерна для конца марта на территории Псковской области. Весна соответствует норме, поэтому о самых теплых днях мы говорить не можем. Так, вчера температура в регионе достигла плюс 11,8°C, а в 2007 году в этот же день воздух прогрелся до плюс 15,4°C. Так что, было и теплее, рекорд мы не побили», - отметила начальник Псковского ЦГМС.