Общество

Неделя приемов граждан по вопросам садоводств пройдет в Псковской области

С 29 марта по 2 апреля Псковская региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» и местные общественные приемные партии проведут Неделю приемов граждан по вопросам дачных и садоводческих товариществ. Участие в ней примут депутаты всех уровней, сенаторы РФ, а также представители профильных общественных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

29 марта с 12.00 до 14.00 прием проведет депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев;

30 марта с 12.00 до 14.00 прием проведет сенатор Совета Федерации РФ Елена Бибикова; с 14.00 до 17.00 - депутат Псковской городской Думы Федор Постнов;

31 марта с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова;

1 апреля с 10.00 до 13.00 депутат Псковского областного собрания депутатов, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Андрей Козлов, с 14.00 до 17.00 - депутат Псковской городской Думы Денис Иванов;

2 апреля с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат председатель Правления Союза садоводств Псковской области Ирина Зайцева; с 14.00 до 17.00 - депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов.

Задать вопросы можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: (8112) 66-25-12.