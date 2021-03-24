Общество

Псковское отделение ПФР ведет прием три раза в неделю

Прием в клиентских службах ПФР ведется по предварительной записи по услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портал государственных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пенсионного фонда.

Прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг пенсионным фондом проходит по трем рабочим дням – понедельник, вторник, четверг.

Время приема клиентских служб в Пскове:

на ул. Петровской д.53 - с 8.30 до 20.00

на ул. Алтаевой д.6 - с 8.30 до 18.00

на Октябрьском пр-те - с 8.30 до 18.00

Клиентская служба ПФР в Великих Луках - с 8.00 до 20.00.

Клиентские службы ПФР в остальных районах области - с 8.00 до 17.15.

Пенсионный фонд обращает внимание, что предоставление отдельных жизненно важных услуг, таких как выплата пособия на погребение, заблаговременная работа с лицами, выходящими на пенсию, подтверждение или восстановление учетной записи в ЕСИА, а также консультирование граждан осуществляется во все рабочие дни в соответствии с общим режимом работы клиентской службы.

«Обратиться за большинством услуг Пенсионного фонда сегодня можно онлайн. Электронные сервисы ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые выплаты. Использовать кабинет могут и пенсионеры, и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты», - отметили в пенсионном фонде.

Предварительная запись на прием возможна через электронный сервис на сайте Пенсионного фонда РФ , мобильное приложение ПФР, или телефоны горячей линии, указанные на сайте ПФР.