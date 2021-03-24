Общество

Судебные приставы взыскали с невельчанина почти 200 тысяч рублей долга

Житель Невельского района задолжал 196 тысяч рублей по налогам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Мужчина не спешил выплачивать налоговую задолженность, за что судебные приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении его имущества и постановление на доходы нарушителя. Кроме того, представители закона арестовали земельный участок неплательщика. Общая сумма составила 150 тысяч рублей. Кроме того, мужчина получил ограничение на право выезда из страны.

Приставы объяснили должнику, что его арестованное имущество будет реализовано в счет погашения задолженности. В итоге нарушитель оплатил задолженность в полном объеме.