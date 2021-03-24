Общество

Совету ветеранов рассказали о новом формате работы Псковской гордумы

Сегодня, 25 марта, в здании псковского городского Совета ветеранов войны и труда прошла конференция с участием заместителя главы Пскова Владимира Воробьева и руководителей первичных ветеранских организаций. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, Владимир Воробьев выступил с отчетом о работе ПГД за период январь-февраль 2021 года.

Так, за два месяца было проведено 7 заседаний комитетов. Псковская городская Дума переходит на новый формат работы. В повестку теперь будут включать не только вопросы, разработанные администрацией города, но и те, которые поступают от псковичей во время депутатских выездов, приемов и личных обращений к главе.

Помимо этого, было проведено 2 комиссии гордумы, на которых был рассмотрен 51 профильный вопрос. Принято 34 решения ПГД. Проведено 9 публичных слушаний, 3 рабочих группы по согласованию с администрацией города Пскова внесенных поправок в проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Заместитель главы Пскова озвучил также решения по вопросам, которые были обращены к главе города Елене Полонской на прошлой видеоконференции. Они затрагивали проблемы капитального ремонта многоквартирных домов, инсталляции у Вечного огня, отсутствия газеты «Псковские новости» в печатном виде, а также переименования улиц в честь Героев Советского Союза, освобождавших Псков.