Общество

Сотрудники ФСИН познакомились с трудными подростками Пскова

Руководство уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН России по Псковской области совместно с областным центром семьи провели профилактическое лекционное занятие для подростков центра социальной реабилитации несовершеннолетних и несовершеннолетних, состоящих на учёте в УИИ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Главной целью встречи стало обсуждение вопросов правомерного поведения, соблюдения законов, отрицательных последствий для лица, которое совершает преступление. Собравшиеся поговорили об ответственности и видах наказаний, не связанных с лишением свободы, предусмотренных уголовным кодексом Российской Федерации.

В ходе занятия с помощью видеопроектора ребятам показали презентацию на тему «Профессия сотрудника уголовно-исполнительной инспекции» и продемонстрировали видеоролики о недопустимости совершения правонарушений и о праве подростка выбрать правильный путь.

«Желание и творческий подход всех субъектов профилактики помогут организовать досуг несовершеннолетних в период весенних каникул и отвлечь их от житейских проблем», - прокомментировала начальник УИИ УФСИН России по Псковской области Алена Демидова.