Общество

Более 130 тысяч цветов высадят в Пскове в этом году

Более 7 млн рублей планируется направить на цветочное оформление объектов зеленого хозяйства в Пскове в этом году. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Всего планируется закупить 130 556 цветов: фиалку (виолу) - 15 240 штук, вечноцветущую бегонию - 35 900 штук, отклоненные бархатцы (отклоненный тагетес) - 32 247 штук, колеус - 9 085, приморский крестовник (приморская цинерария) - 17 573 штук, ампельную петунию (сурфинию) - 8 066, клубневую бегонию - 7 850, агератум - 2 840, морскую лобулярию (алиссум) - 1 755.

Финансовое обеспечение контракта составляет 7 млн 381 тысяч 907 рублей. Источник финансирования - городской бюджет на 2021 год в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».

Аукцион пройдет в электронной форме 2 апреля.