Общество

Псковские осужденные не получили выплаты за больничный из-за отсутствия бланков

Нарушения при медико-санитарном обеспечении осужденных выявили в деятельности одной из частей Псковской области в ходе проверки по обращению осужденного. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области.

Заместителю начальника филиала туберкулезной больницы №2 ФКУЗ медико-санитарной части №78 ФСИН России было предписано на период изоляции осужденных обеспечить выдачу им листков нетрудоспособности. Однако 38 осужденных своевременно не получили выплату по больничным листам, в связи с чем в прокуратуру поступила жалоба.

Выплаты не были произведены из-за отсутствия в филиале туберкулезной больницы бланков листков нетрудоспособности. Из выдали только после вмешательства прокуратуры, в настоящее время они оформлены на всех осужденных, отстраненных от работы на период ограничительных мероприятий.

Начальник учреждения должен устранить нарушения и принять меры по недопущению подобных случаев, заключили в надзорном ведомстве.