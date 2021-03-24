Общество

Глава Великих Лук посетил собрание Ассоциации малых и средних городов России

Глава города Великие Луки Николай Козловский принял участие в общем собрании Ассоциации малых и средних городов России, объединяющей более ста муниципальных образований. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Николая Козловского

Мероприятие прошло в Москве в Центральном доме художника сегодня, 25 марта. На встрече присутствовали главы округов, районов, руководители городских администраций из различных субъектов страны, депутаты Госдумы и представители ряда федеральных министерств.

Тема государственной политики РФ в области местного самоуправления стала ключевой в рамках встречи. Также были подняты вопросы дальнейшего развития местного самоуправления. Кроме того, участники обсудили итоги деятельности Ассоциации малых и средних городов России за прошедший год.