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Общество

Более чем на 50% снизилось число грабежей, разбоев и поджогов в Великих Луках

25.03.2021 18:08|ПсковКомментариев: 0

42-е очередное заседание Великолукской городской Думы 24 марта провел глава города Николай Козловский. Депутаты рассмотрели 18 вопросов повестки дня и 7 вопросов из раздела «Разное», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: А. Воробьев

Первый вопрос повестки дня был посвящен деятельности отдела МВД России по городу Великие Луки за 2020 год. С информацией об этом перед депутатами выступил врио начальника отдела полковник Александр Мамаев. Он отметил, что, несмотря на то, что принимаемые меры в целом позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой на территории города, за 2020 год в Великих Луках количество зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях выросло на 1,4%. При этом данный показатель ниже, чем в целом по области, где рост составил 2,1%. Подобная ситуация сложилась и по тяжким и особо тяжким преступлениям. В городе их число выросло на 14,8%, а в целом по области рост составил 26,4%.

Вместе с тем достигнуты и положительные результаты. Врио начальника городского отдела МВД сообщил, что Великие Луки достойно выглядят в статистике по отдельным видам преступлений. Так, по квалифицированным грабежам, разбойным нападениям, умышленным поджогам достигнуто снижение более чем на 50%. По кражам автомобилей зафиксировано снижение на 42,9%, по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью – на 20%.

Наблюдается рост по кражам с использованием компьютерных технологий (183 преступления вместо 125 год назад) и мошенничеству в той же сфере (163 вместо 86). По словам Александра Мамаева, преступники активно осваивают новые формы отъема денег у населения. Так, из 825 зарегистрированных преступлений против собственности, более 40% совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Александр Мамаев доложил и о раскрываемости преступлений. Общая раскрываемость составила 47,3%, при этом по тяжким преступлениям, таким как убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, разбои, кражи автомобилей, раскрываемость составляет 100%. Количество раскрытых преступлений прошлых лет возросло на 54,2%.

Кроме того, в городе наблюдается снижение на 16,5% количества ДТП, при этом так называемых учетных ДТП, то есть с пострадавшими, стало меньше на 23,5%.

Виктор Колондук сообщил депутатам, что городской центр занятости в 2020 году выполнял свои функции практически в штатном режиме. За год 83 безработных получили новую профессию или повысили свою квалификацию. 55 человек прошли обучение в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», 27 женщин-мам обучились в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин».

«Всего в 2020 году при содействии специалистов отделения, – подчеркнул Виктор Колондук, – было трудоустроено 797 человек. Из них 95,5% устроены на постоянную работу».

Благодаря деятельности центра занятости уровень безработицы в 4,04% на 1 января текущего года на сегодняшний день снизился до 1,63%.

В завершение сообщения Виктор Колондук предложил более активно размещать информацию о вакансиях. В частности, он предложил рассмотреть вопрос о запуске бегущей строки в людных местах, например, на автобусной остановке «Площадь Рокоссовского». По мнению директора Центра занятости, великолучане могли бы ежедневно видеть информацию, какому предприятию или субъекту малого бизнеса какие кадры требуются.

В ходе обсуждения представленного доклада заместитель главы города Денис Мунштуков отметил, что вопросы занятости во все времена были актуальными. Прошедший год преподнес новые испытания, но центр занятости с этими вызовами справился. По его мнению, сейчас особое внимание следует уделять проблеме повышения квалификации работников.

Депутат Марина Усачева подчеркнула, что даже в непростых условиях коронавирусных ограничений, деятельность продолжалась по всем направлениям.

В тоже время, депутат Татьяна Фомченкова обратила внимание коллег на то, что за год было трудоустроено лишь 8 инвалидов. По ее мнению, это маленькая цифра, и по данному направлению нужно работать серьезнее.

В целом депутаты признали, что результаты деятельности центра занятости неплохие. Коронавирусный год мог бы ударить по городу куда сильнее, если бы не предпринимаемые различными службами усилия.

Теги: #великие луки #Гордума #МВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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