Общество

Пскович занял второе место в конкурсе на лучшего монтажника СЗФО

Псковский работник строительной компании «Строим в Пскове» Александр Малиновский занял второе место в конкурсе на лучшего монтажника каркасно-обшивных систем в Северо-Западном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Окружной этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» прошел 22 марта в Великом Новгороде.

Соревнования состоялись в рамках национального проекта «Образование» на базе Технологического колледжа. Организатор конкурса – национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), соорганизатор – ассоциация «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест».

В конкурсе приняли участие профессионалы своего дела, работники строительных организаций, монтажники Псковской, Ленинградской, Новгородской и Вологодской областей.

«В ходе соревнования Александр Малиновский проявил себя как профессиональный, грамотный и ответственный специалист, умеющий на практике применять современные строительные технологии, инструменты, материалы, соблюдая все правила техники безопасности при выполнении своей работы», - рассказали в компании.

Они также отметили, что организация конкурса была проведена на высоком уровне. Участники мероприятия выразили благодарность за большой вклад в улучшение взаимодействия между профессиональными образовательными учреждениями и строительными предприятиями, а также за эффективное содействие распространению рабочих и инженерных профессий в стране.

Компания «Строим в Пскове» в лице ООО «Стройсистема» в последние годы принимала активное участие в строительстве новых детских садов в рамках национального проекта «Демография».

Руководители организаций неоднократно подчеркивали: «Повышение квалификации сотрудников является одной из приоритетных задач компании для качественного строительства объектов».