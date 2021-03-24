Общество

Материал для книги «Солдаты Победы» в Опочке планируют собрать до сентября

Очередное заседание общественной рабочей группы Опочецкого района по подготовке и изданию историко-документальной книги «Солдаты Победы» прошло 23 марта. Об этом сообщается в официальной группе администрации Опочецкого района «ВКонтакте».

Фото: группа администрации Опочецкого района «ВКонтакте»

В ходе заседания обсудили проводимую работу по сбору сведений об опочанах-участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта. Председатель рабочей группы Ирина Лукьяновец напомнила собравшимся о том, что сбор материалов необходимо завершить к сентябрю текущего года. Выработали дополнительные меры по созданию условий для плодотворной работы.

Члены рабочей группы призывают граждан Опочецкого района принять участие в сборе информации для создания историко-документальной книги «Солдаты Победы» в целях сохранения памяти о защитниках Отечества.