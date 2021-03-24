Общество

О вреде никотина рассказали осужденным себежской колонии

Осужденным исправительной колонии №3 (Идрица, Себежский район) рассказали о вреде никотина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Представитель общественной организации «Общее дело» Дмитрий Сальников в рамках лекционного занятия ««Профилактика употребления психоактивных веществ. Никотин» рассказал осужденным о вреде табакокурения, видах профилактики и способах борьбы с зависимостями.

Осужденным также продемонстрировали видеоролик о негативных последствиях употребления табака, пагубном влиянии вредной привычки на организм человека и последствиях его употребления.

Как отметили в исправительном учреждении, главной целью таких мероприятий является акцентирование внимания осужденных на личной и социальной значимости здорового образа жизни, формирование мотивации и навыков к нему.