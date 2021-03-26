Общество

За сутки коронавирус в Псковской области выявили у 69 человек

69 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, 25 марта, всего — 34 тысячи 31. Статистику заболеваемости COVID-19 в регионе обновил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

При этом выздоровели 102 человека, за весь период — 23 тысячи 46. Умерли 223 пациента.

«Новых очагов не выявлено. Три вспышки заболевания остаются под контролем Роспотребнадзора», - добавил Михаил Ведерников.

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За все время наблюдений в псковском регионе провели 309 тысяч 33 исследования на новую инфекцию, за минувшие сутки сделали 1 тысячу 102 теста.