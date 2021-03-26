Общество

Почти четверть россиян в год пандемии сменили профессию

Только около четверти россиян (23%) в течение года, с марта 2020-го по февраль 2021-го, поменяли профессию. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», пишет РБК. При этом, 77% граждан на вопрос, меняли ли они профессию за последний год, ответили отрицательно.

Опрос проводился в марте этого года во всех округах России. В нем приняли участие более 9 тыс. человек.

Больше всего тех, кто переменил профессию, — в сфере производства и промышленности. — 19%. Многие из них перешли в строительство (9%), транспорт (7%) и охрану (6%).

По 11% опрошенных поменяли работу в сферах строительства и транспорта. Из тех, кто работал в строительстве, часто выбирали сферы производства и промышленности (13%), транспорта (7%) и ресторанов (4%). Транспорт и логистику поменяли на строительство 11% респондентов, на производство и промышленность — 9%, а на ретейл — 5%.

По 5% россиян переменили профессию в сферах банков и финансов, ресторанов и кафе, а также в сфере образования. 11% опрошенных, работавших в банковской сфере, трудоустроились в строительстве, 9% — в производстве и промышленности, а 2% — в IT. Из сферы ресторанов и кафе 7% граждан перешли в транспорт, 6% — в ретейл, а 3% — в строительство. Вместо работы в сферы образования чаще выбирали работу в IT (6%), маркетинге (5%) и ретейл (3%).