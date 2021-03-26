Общество

200 тысяч литров на гектар: синоптики рассказали о таянии снега в Пскове

От сугробов начинают освобождаться Псковская, Новгородская, Ленинградская, Смоленская и Брянская области, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Например, в Майкопе только за вчерашние сутки снежный покров уменьшился в 2 раза – на 13 см, это почти 400 000 литров воды на гектар площади. В Пскове и Санкт-Петербурге значения чуть скромнее – примерно по 200 000 литров на гектар, но там просто снега больше не было. Пугаться этих цифр не стоит. Осложнения паводковой обстановки специалисты по крайней мере до апреля не ожидают, так что пока потепление будет событием исключительно позитивным», - рассказали синоптики.

В ближайшие дни температура продолжит повышаться. Юго-западные ветры, наблюдающиеся в атмосфере, принесут на запад Европейской России новую волну атлантического воздуха.