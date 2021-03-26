Общество

Псковский мемориал вошел в новый мультимедийный проект Минобороны

Минобороны России запустило мультимедийный проект «Память крепче гранита», посвященный мемориалам в честь воинов времен Великой Отечественной войны.

В проекте, открывающемся в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будут представлены мемориалы воинам Красной армии на территории России, ближнего зарубежья и стран Европы, пишет ТАСС.

Среди представленных документов раннее неизвестные широкой аудитории боевые донесения, приказы, наградные листы, учетные карточки военнослужащих, отчеты, фотографии и схемы. Первый выпуск проекта будет посвящен мемориалам на территории России.

Открывает раздел Псков. В городе воинской славы располагается мемориальное кладбище, где похоронены 600 советских воинов, павших в боях за освобождение города в июле 1944 года. В опубликованных в новом разделе документах описаны факты героизма бойцов при форсировании реки и освобождении Пскова. Упоминается 5-я стрелковая рота, которая «...с ходу форсировала реку и закрепила за собой плацдарм на ее западном берегу».