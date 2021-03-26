Общество

Доставку «Почтой России» теперь может оплатить получатель посылки

«Почта России» запустила по всей стране новый сервис для физических лиц, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС Псковской области, пока услуга доступна только в приложении почты для Android, в дальнейшем ей смогут воспользоваться владельцы смартфонов на iOS и посетители сайта компании.

Фото: пресс-служба «Почты России»

Новый сервис будет особенно актуален для продавцов товаров в социальных сетях и на платформах с частными объявлениями – именно здесь, по внутренним данным «Почты России», клиенты из сегмента отправлений между частными лицами чаще всего находят покупателей: 44,5% в социальных сетях и мессенджерах и 38% на сайтах частных объявлений. Сервис будет полезен не только продавцам и покупателям, но и тем, кто просто хочет отправить посылку родственникам или друзьям, но денег на доставку по какой-то причине нет. Раньше оплатить доставку мог только отправитель.

«Новый сервис сделает коммерческие отношения между физическими лицами в дистанционной торговле более безопасными, доверительными и удобными. Заранее оплаченная доставка гарантирует отправителю заинтересованность в товаре, а получателю — то, что посылка точно будет отправлена. Покупателю не придётся переводить деньги за доставку на карту, что снизит риски мошенничества. Мы рассчитываем, что услуга будет стимулировать сегмент частных отправлений — один из важнейших для "Почты России"», — рассказал директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артем Степин.

Пока новый сервис работает только при оформлении заказа через мобильное приложение почты. При выборе способа оплаты отправитель может указать, что платит получатель, и затем на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платёж. Чтобы совершить оплату, получателю необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в мобильном приложении почты. После оплаты доставки отправителю придет уведомление. Если отправитель по каким-либо причинам не передаст оплаченную получателем посылку в почтовое отделение в течение последующих 72 часов, деньги за доставку вернутся на карту получателя.