Общество

Себежские поисковики провели экскурсию для курсантов пограничных вузов

Поисковики отряда «‎Забытый батальон»‎ провели для курсантов пограничных вузов РФ ознакомительную экскурсию по местам боевых действий советских пограничников, которые произошли на себежском участке государственной границы в начале июля 1941 года. Об этом сообщается в официальной группе администрации Себежского района «ВКонтакте».

Фото: официальная группа администрации Себежского района в соцсети «ВКонтакте»

Поисковики показали курсантам места расположения пограничных застав 11-го Себежского пограничного отряда, бойцы которого 8 июля 1941 года вступили в схватку с гитлеровцами и практически в полном составе погибли при исполнении своего воинского долга.

Будущие офицеры-пограничники узнали о ходе боевых действий начального периода Великой отечественной войны на Псковской земле и о фактах беспримерного мужества, проявленных здесь советскими пограничниками.

«‎Подобные экскурсии и рассказы о том, как 80 лет назад здесь сражались воины-пограничники, крайне важны для понимания современными защитниками российских границ основ, на которых базируются традиции защиты государственных рубежей России», - подчеркнули в администрации.