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Общество

Утвержден План благоустройства и озеленения Пскова на 2021 год

26.03.2021 11:51|ПсковКомментариев: 0

План благоустройства и озеленения территории Пскова на 2021 год утвержден на очередной сессии гордумы 26 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Коротко документ депутатам представил начальник УГХ Николай Баринов.

По его словам, план состоит из 10 приложений. Приложение 1 включает в себя график капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров в 2021 году. Объемы финансирования представлены в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету МО «Город Псков» на осуществление дорожной деятельности, предусмотренных подпрограммой «Дорожное хозяйство» государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы». 

Приложение 2: график чистки систем открытых ливневых канализаций в 2021 году, работы будут проводиться силами МКУ «Специализированная служба».

Приложение 3: график чистки и ремонта колодцев ливневой канализации в 2021 году, работы тоже будет выполнять МКУ «Специализированная служба».

Приложение 4: график ремонта и чистки питьевых колодцев, водоразборных колонок в 2021 году, выполнять работы будет МП города Пскова «Горводоканал».

Приложение 5: график ремонта автобусных остановок в 2021 году, который будет осуществлен в весенне-летний период силами подрядных организаций по улично-дорожной сети в рамках заключенных муниципальных контрактов на 2021 год.  

Приложение 6: график высадки цветов на клумбах города в 2021 году в весенне-летний период – планируется разыграть аукцион. 

Приложение 7: график уборки аварийных деревьев в 2021 году, ею займется МКУ города Пскова «Служба благоустройства города».

Приложение 8: план благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в Пскове в 2021 году, работы будут проводиться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"».

Приложение 9:  план реконструкции площадей и благоустройства парков, скверов в 2021 году:

- Выполнение работ по благоустройству территории общего пользования – Сквер на площади Ленина – планируется разыграть аукцион в марте 2021 года.

- Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования – Парк им. Ю. Гагарина в городе Пскове, в рамках действующего контракта (срок исполнения - 14 мая 2021 года).

- Разработка проектно-сметной документации на благоустройство сквера на территории около многоквартирного дома №1/3 по улице Советской и территории около дома №3 на площади Ленина, главным распорядителем средств является УСиКР в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020». Работы планируется выполнить до 1 июня текущего года.

Приложение 10: план озеленения Пскова в 2021 году. Планируется провести весенний, осенний месячники по санитарной очистке и благоустройству, организовать обслуживание территориальной зоны рекреационного назначения, занятой городскими лесами, скос травы и посадку деревьев и кустарников.

В данный проект плана благоустройства и озеленения Пскова на 2021 год включены только мероприятия, обеспеченные финансированием, уточнил Николай Баринов и ответил на вопросы депутатов. В основном они касались спила и компенсационных высадок деревьев. Депутаты призвали исполнительную власть следить за тем, чтобы соотношение спиленных и высаженных молодых деревьев было разумным. «Важно, чтобы число спиленных деревьев не превышало в разы число высаженных деревьев», - подчеркнул депутат Олег Брячак и предложил провести акцию по высадке насаждений с участием общественности и власти.

В свою очередь Николай Баринов подчеркнул, что УГХ ответственно подходит к вопросу содержания зеленых насаждений города. По каждому дереву, которое планируется под снос, принимается комиссионное решение.

Большинством голосов План благоустройства был утвержден.

Теги: #благоустройство #Гордума #псков #ПГД
Источник: Псковская Лента Новостей
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