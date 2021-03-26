Общество

Псковичи задали полиции вопросы о шумных соседях

Единый день приема граждан участковыми уполномоченными полиции прошел в Псковской области 25 марта. В нем приняли участие руководители территориальных ОМВД на районном уровне и органов местного самоуправления, члены общественных советов при территориальных органах МВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Жители региона смогли обратиться по всем интересующим их вопросам, входящим в компетенцию полиции, а также высказать свое мнение о деятельности участковых уполномоченных.

В областном центре прием шел в девяти участковых пунктах полиции. В частности, на вопросы псковичей отвечал начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин. В ходе приема руководство УМВД, участковые уполномоченные и представители общественного совета обсудили с посетителями наиболее острые проблемы, волнующие жителей города. Поднимались вопросы, связанные с бытовыми конфликтами, нарушениями общественного порядка и шумными соседями. Псковичи высказали немало слов благодарности в адрес участковых уполномоченных полиции, отметив их профессионализм, корректность и оперативность реагирования.

«‎По всем высказанным замечаниям и предложениям горожан руководство УМВД России по городу Пскову примет необходимые меры», - отметили в ведомстве.