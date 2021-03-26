Общество

Избран председатель комитета по земельным ресурсам и градостроительству Псковской гордумы

Председателем комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы избран Валерий Тюменцев. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы. Решение принималось тайным голосованием.

За Александра Баева проголосовали 8 депутатов, за Валерия Тюменцева — 14.

До этого депутаты исполнили формальную процедуру и досрочно прекратили полномочия Григория Стороненкова в должности председателя данного комитета.

Напомним, на предыдущей сессии 12 февраля депутаты не смогли избрать председателя комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности. Количества голосов, поданных за Александра Баева и Валерия Тюменцева (9 и 12 соответственно), оказалось недостаточно для принятия положительного решения по избранию председателя.