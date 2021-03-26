Общество

Почетного гражданина Великих Лук наградили орденом Александра Невского

Орденом Александра Невского наградили генерала армии, генерального инспектора министерства обороны России, почетного гражданина города Великие Луки Юрия Якубова. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Николая Козловского

«От всей души поздравляю нашего великолучанина, почетного гражданина города Великие Луки Юрия Якубова с присуждением заслуженной государственной награды Российской Федерации – ордена Александра Невского. Эта награда является признанием особых личных заслуг перед Отечеством. Многолетняя добросовестная служба на благо Родины нашего земляка Юрия Якубова, высокие результаты, достигнутые им при исполнении служебных обязанностей, заслуги в деле укрепления обороноспособности страны – все это достойно самых высоких наград и глубокого уважения! Желаю Юрию Якубову крепкого здоровья, энергии и сил для новых свершений!» - написал Николай Козловский.

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане РФ за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.