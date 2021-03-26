Почетного гражданина Великих Лук наградили орденом Александра Невского

Орденом Александра Невского наградили генерала армии, генерального инспектора министерства обороны России, почетного гражданина города Великие Луки Юрия Якубова. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.
Фото: инстаграм-аккаунт Николая Козловского
Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане РФ за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.