Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

В России с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%, сообщается на сайте правительства.

«Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля», — говорится в сообщении, передает РБК.

На эти цели в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено 12,8 млрд рублей. Индексация социальных пенсий затронет свыше 3,9 млн человек.

В правительстве напомнили, что социальные пенсии получают россияне, у которых нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.

В начале марта Министерство труда и социальной защиты анонсировало повышение социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля.

В 2020 году социальные пенсии в России были проиндексированы на 6,1%, до 9,85 тыс. рублей. Социальные пенсии детям-инвалидам увеличили до 14,5 тыс. рублей. Также были повышены пенсии ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, которые прошли службу по призыву, и других.