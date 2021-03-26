Общество

Армен Мнацаканян рассказал о своем новом статусе

Помощник секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян впервые стал дедом. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Это событие произошло накануне, 25 марта. «Да, старшая дочка родила мне внучку. Думаю, это просто чудо», - прокомментировал свой новый статус гость студии и выразил благодарность врачам.

Дочь Армена Мнацаканяна находится в Перинатальном центре. «Процесс нам предстоит очень интересный. Надо еще войти в это состояние», - добавил он.

Назовут девочку Викторией.