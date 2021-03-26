Общество

Депутаты согласовали кандидатуры замов главы администрации Великих Лук

Депутаты Великолукской городской Думы поддержали две кандидатуры на должности заместителей главы администрации Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Депутатам предлагалось высказать свое мнение по кандидатурам на должности заместителей главы администрации Светланы Степановой и Валерия Астраханцева, которые уже успели поработать в качестве исполняющих обязанности.

На сессии отмечалось, что кандидаты соответствуют квалификационным требованиям, имеют большой опыт работы. Также прозвучали пожелания дальнейшей плодотворной деятельности «‎на благо города».

Глава Великих Лук Николай Козловский обратил внимание, что эти руководители сумели за короткий срок профессионально вникнуть в круг своих обязанностей. «Считаю, что Светлана Степанова с первых дней сумела войти в курс дела, что Валерий Астраханцев также справляется со своей работой. Они сделают много полезного для Великих Лук», – сказал он.