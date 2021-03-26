Депутаты согласовали кандидатуры замов главы администрации Великих Лук

Депутаты Великолукской городской Думы поддержали две кандидатуры на должности заместителей главы администрации Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Депутатам предлагалось высказать свое мнение по кандидатурам на должности заместителей главы администрации Светланы Степановой и Валерия Астраханцева, которые уже успели поработать в качестве исполняющих обязанности.
На сессии отмечалось, что кандидаты соответствуют квалификационным требованиям, имеют большой опыт работы. Также прозвучали пожелания дальнейшей плодотворной деятельности «на благо города».
Глава Великих Лук Николай Козловский обратил внимание, что эти руководители сумели за короткий срок профессионально вникнуть в круг своих обязанностей. «Считаю, что Светлана Степанова с первых дней сумела войти в курс дела, что Валерий Астраханцев также справляется со своей работой. Они сделают много полезного для Великих Лук», – сказал он.