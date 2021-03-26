Общество

Море земляники, «поездки на картошку» и раскопки: Армен Мнацаканян вспомнил о своей юности

Своими первыми воспоминаниями о Псковской области поделился помощник секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Когда я был классе в седьмом или восьмом, мы с родителями приезжали в Псков, здесь жил мой дядя. Ездили мы в Изборск, в Пушкинские Горы. До сих пор помню, как мы зашли на территорию Пушкинского заповедника со стороны Бугрово. Идем по лесу, а там земляники — море. Я наелся так, что потом мне было плохо», - рассказал Армен Мнацаканян. Тогда же — во время прогулки по Михайловскому — он познакомился с хранителем музея-заповедника Семеном Гейченко.

С 1981 года Армен Мнацаканян живет в Псковской области постоянно. «Это было семейное решение — я закончил школу более-менее хорошо, и папа настоял, чтобы я получил образование в России. Выбрали факультет истории и английского языка в Псковском государственном педагогическом институте им. С. М. Кирова», - рассказал помощник секретаря Генсовета «Единой России».

Армен Мнацаканян также вспомнил добрым словом всех своих преподавателей, в том числе Валерия Лещикова, Бориса Селецкого. Также он вспомнил свою первую «поездку на картошку» в бытность обучения в институте (это было в деревне Ямм Гдовского района) и знакомство с «бабой Ефросиньей», которая подкармливала его вкусными драниками.

Много приятных воспоминаний у Армена Мнацаканяна связано с участием в археологических раскопках. «Каждый год почти работал на раскопках», - рассказал он. В то время, по его словам, на раскопе было много студентов, которые теперь работают в органах исполнительной власти.