Общество

Великолучанку арестовали за уклонение от отбывания обязательных работ

Жительницу Великих Лук привлекли к административной ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов женщина получила за неуплату алиментов, однако к ним она не приступила. В отношении должницы составили административный протокол.

Гражданке назначили наказание в виде трех суток административного ареста. Как отметили в ведомстве, после этого женщине все равно придется отбыть свое наказание в виде обязательных работ.