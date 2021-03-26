Общество

Лучшую собаку по поиску наркотиков определили в псковском УФСИН

Соревнования кинологов со специальными собаками по поиску наркотических и психотропных веществ состоялись на базе исправительной колонии №5. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Ввиду эпидемиологической обстановки состязания прошли в усеченном формате и с ограниченным количеством участников, которым предстояло проявить мастерство в поиске и обнаружении наркотических и психотропных веществ в отдельно стоящем автотранспорте, в одежде человека, на участке местности, в автотранспорте, в багаже и в помещении.

По итогам прошедших испытаний лучшей служебной собакой по поиску наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров судейской коллегий была признана собака породы бордер-колли по кличке Бренди специалиста-кинолога СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Полины Ивановой.