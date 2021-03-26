Общество

Армен Мнацаканян вспомнил о работе в областном управлении соцзащиты

Помощник секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал о периоде своей работы в должности начальника главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, которую он занимал с 2008 по 2019 годы.

«Меня "били" со всех сторон. Звездой экрана стал, когда обсуждался закон Димы Яковлева. Это было нечто», - вспомнил гость студии. В 2008 году ему досталось тяжелое «наследство». За полтора года Армен Мнацаканян объездил все социальные учреждения. Их состояние и материально-техническая база оставляли желать лучшего. Первой резонансной историей, с которой он столкнулся в должности начальника управления соцзащиты, стала ситуация в Яммском интернате для престарелых и инвалидов. Широкой огласке удручающее состояние учреждения предала директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

«Условия там, действительно, были никакие, но в то время для многих социальных учреждений это было нормой. Если в это учреждение на протяжении многих лет не вкладывали ни копейки, то как оно могло быть в идеальном состоянии? Никак. Вот эта "бомба" и взорвалась. Помню ночные поездки туда с вице-губернатором Максимом Жаворонковым, а потом еще и с губернатором Андреем Турчаком, - рассказал Армен Мнацаканян. - Я благодарен тому, что Андрей Анатольевич во все вник, быстро понял, что к чему. После этого он решил, что надо проехать по всем социальным учреждениям региона, и уже со следующего года увеличение финансирования на материально-техническую базу учреждений было просто сумасшедшим. И так прекрасно мы жили до 2015 года».

В период, пока Армен Мнацаканян возглавлял управление соцзащиты, в Псковской области было закрыто 12-13 учреждений, которые не соответствовали санитарным нормам. «По сравнению с тем, что было раньше, и что сейчас, - это небо и земля. У Ольги Евстигнеевой (преемницы Армена Мнацаканяна во главе комитета) есть карт-бланш, чтобы система работала просто идеально», - отметил гость студии.