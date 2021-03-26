Общество

Псковские школьники отправятся в Москву на олимпиаду по краеведению

Финал областного конкурса «Псковская земля. История. Памятники. Люди» провел Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий с 25 по 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Конкурс проходил в одиннадцатый раз, он является областным этапом всероссийской краеведческой олимпиады учащихся.

Программа конкурса включала в себя атрибуцию музейного предмета, историко-краеведческую викторину, мини-исследовательскую работу и ее защиту.

Заведующая историческим отделом Псковского музея-заповедника Елена Сухова провела мастер-класс по атрибуции для школьников и педагогов, а затем участники самостоятельно пытались выполнить эту задачу с различными предметами. И викторина, и темы творческих работ были посвящены юбилейным датам в 2021 году.

Первый день конкурса завершился экскурсией по Варлаамовскому углу и Двору Постникова, а также вечерними настольными играми.

26 марта ребята защищали свои творческие работы. По итогам всех трех конкурсов первое место заняла Милана Александрова из гимназии имени А. Д. Петрова, второе место получили Дарья Голюнова из псковского лицея «Развитие» и Дарья Михалева из средней общеобразовательной школы №5 города Великие Луки. Третье место разделили Владимир Ушаков из Писковской средней общеобразовательной школы Псковского района, Елена Николаенко из центра внешкольной работы Куньинского района и Мария Ефимова из средней общеобразовательной школы №3 города Порхова.

Ребята будут представлять Псковскую область на всероссийской олимпиаде по школьному краеведению в Москве.