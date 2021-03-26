Общество

Продолжается уборка центральной части Пскова после зимы

Продолжается уборка центральной части Пскова после зимы. Об этом сообщается в группе «Псковавтодор» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Псковавтодор» в социальной сети «ВКонтакте»

На проезжей части подметают осевые и разметают островки, вдоль бортового камня работает пылесос, также вычищают лотковую часть.

Тротуары чистят механизированным способом от скоплений песка и грязи. На универсальной коммунальной машине меняют навесное оборудование: вместо пескоразбрасывателя ставят пылесос. Будут приводить в порядок пешеходные зоны.

Также начали помывку автопавильонов на автобусных остановках и очистку дорожных знаков. Некоторые из них планово меняют на новые. Продолжают уборку крупного мусора, очистку урн, зеленой зоны.

В работе задействовано около 30 человек: дорожные рабочие и те, кто управляет техникой. Это 4 комбинированных дорожных машины, 4 мини-погрузчика, универсальная коммунальная машина и 3 «Газели».