Общество

«Акценты» Донецкого: Борьба с коррупцией, улица Невского и казус Оссовского

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Губеропад» продолжается. Арест главы Пензенской области в очередной раз показал истинные масштабы коррупции в стране.

Юбилейное позорище. Накануне празднования 800-летия князя Александра Невского улица его имени производит удручающее впечатление.

Именем академика. Реконструкция в Псковском музее-заповеднике высветила старые музейные дрязги.

Предсказуемо большой резонанс в политологических кругах вызвали подробности ареста губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. И дело даже не в полмиллиарде рублей наличностью, хранившихся в гараже главы областной администрации, а в том, кого прихватили вместе с губером. Вместе с губернатором под стражу заключены два губернаторских сына, занимавшие разные высокие должности в менеджменте и бизнесе региона, – Александр и Данил, а также те, с кем они, по версии следствия, вели свои коррупционные дела, - глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель (известный, в частности, тем, что когда-то был тестем популярного певца Николая Баскова), а также директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков м его супруга.

Другими словами, следственные органы «взяли» чуть ли не целую провинциальную «мафию», которая действовала по схеме классического «отката»: как утверждает СК РФ, за 31 миллион рублей «группа компаний «БИОТЭК» получала конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов по приобретению препаратов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области». В сети уже высказываются предположения, что истинная цель силовиков – вовсе не губернатор Белозерцев с сыновьями, а господин Шпигель и его фармацевтический бизнес.

Как бы там ни было, а власть опять продемонстрировала обывателю, что «око государево»-то бдит и борется с ползучей коррупцией высокопоставленных чинуш почище оппозиционера Навального. Что может Навальный? Только фильмы клепать и размещать их в ЮТьюбе. Без особых последствий для разоблачаемых персонажей. А вот сама власть берет этих самых персонажей под белы руки и – на нары. Власть гораздо круче всякого Навального! Народ визжит от удовольствия, ибо бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на то, как вчерашнего небожителя отправляют в кутузку.

«Пусть посидит», - радостно ликует народ и психологически чувствует себя не столь обделенным. Притом, что большинству ни часы за 6 миллионов рублей, ни гараж для хранения наличности в коробках из-под телевизоров и холодильников даже и не снились. Но вот, как раз накануне очередных парламентских выборов, мы как бы воочию убеждаемся: власть не спит и карает взяточников (а также взяткодателей) прям-таки «по-дзержински» безжалостно.

Показательно, что электорат, который по официальным данным, всего лишь полгода назад на выборах отдал Белозерцеву почти 80% голосов, даже не дернулся. Пенза – это вам не Хабаровск. Вот так и проверяется, кто чего на самом деле стоит в плане поддержки населением. А ведь Белозерцев 16 лет при власти. С 2004 года он работал мэром Пензы, с 2015-го трудился губернатором. В общем, «свой». Есть о чем задуматься всей губернаторской братии, положение которой снова описывается известным выражением: «хуже губернаторского». Хуже, не хуже, а от должности и предоставляемых ею возможностей пока что никто из действующих губернаторов не отказался. И вряд ли откажется.

Псков, как и вся Россия, торжественно отмечает в этом году 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Нам обещают разные торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею, открытия новых памятников и музеев, и это, конечно, правильно, как-никак князь Александр Невский – победитель всенародного телевизионного голосования «Имя России». Дата как никогда круглая и красивая, да и к истории Псковской земли князь Александр руку приложил. Помнится, выпускалась у нас даже местная водка его имени. Тут бы выдохнуть и предаться законной гордости. Но вот незадача…

Имеется у нас в Пскове улица имени Александра Невского. Для тех, кто не знает, что это за улица, звучит скрепно и духоподъёмно (это там, где находится Псковский районный суд, то есть рядом со стеной Окольного города, считай, исторический центр Пскова), да вот только улицей то безобразие, которое предстает перед глазами и под ногами пешехода, язык назвать не поворачивается.

Это даже не улица, а как бы некое пространство между домами частного сектора. Ни дорожного полотна, ни, тем более, тротуаров, там отродясь не видали, а если и видали когда-то, то давно забыли, как выглядит настоящий асфальт. Довольно фешенебельные домики состоятельных псковичей перемежаются сирыми избушками псковичей не столь обеспеченных, убогими заборами да неприглядными ракушками ржавых гаражей, и все убожество как-то не очень вписывается в славный юбилей, который, как обычно, нагрянул неожиданно.

Понятно, что чиновники в своей рутинной деятельности и не должны думать о каких-то там юбилеях. И деньги на обустройство улицы имени Александра Невского не выделялись точно по той же причине, по какой они не выделялись на многие другие раздолбанные улицы богоспасаемого града Пскова: отсутствие финансирования, очередь в списке на ремонт и так далее, а тут вдруг раз… и подоспел грандиозный конфуз!

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Я бы даже сказал конфузище. Журналисты да блогеры стали обращать внимание властей. Смотрите, у вас тут целый юбилей под носом, а улица-то имени благоверного князя – позор! Я бы добавил: «позор» - не то слово. Все мы помним о Ледовом побоище, а это грунтовое позорище. Асфальта на так называемой улице просто нет. Яма на яме, пейзаж после бомбежки осколочными фугасами. Без резиновых сапог выше колена лучше и не соваться.

А что говорят власти? Цитирую: «В настоящее время бюджетные средства, предназначенные для ремонта улично-дорожной сети города Пскова, на 2021 год распределены. В случае выделения дополнительного финансирования будет рассмотрена возможность разработки проектно-сметной документации на ремонт улицы Александра Невского в 2021 году». В переводе с языка чиновничьей отписки на нормальный русский: «в этом году никакого ремонта не будет». Будем встречать юбилей князя Александра Невского на разбомбленной улице его имени.

Кто-то, конечно, скажет: «А чо такого? А все правильно! Причем тут юбилей?». И я готов согласиться с подобной точкой зрения. Действительно, а зачем приукрашать действительность? Даже если и юбилей благоверного князя? Извиняюсь за невольный каламбур, зачем пускать пыль в глаза? Грязи да пыли и так более чем предостаточно. Вот такой у нас Псков. Многие другие окрестные улицы исторического района ближнего Запсковья немногим лучше. Пусть улица Александра Невского ничем не выделяется и выглядит, как принято нынче выражаться, «аутентичненько»: не пройти, не проехать. Разруха. Вот она, наша главная скрепа! Не за это ли бился со шведами да немцами святой благоверный князь?

И я завершаю. Небольшим, кулуарным, но все-таки скандалом на музейную тему. На этой неделе на ПЛН вышла статья Елены Никитиной «Псковский музей-заповедник: делить на ноль». Если кратко, то статья посвящена судьбе так называемой «галереи Петра Оссовского», которая была открыта в стенах музея в 2007-м году, и, как я понял, после ремонта, согласно планам музейщиков, будет ликвидирована. Часть коллекции Оссовского переместится в цокольный этаж и составит новую общую экспозицию наряду с работами других художников шестидесятых годов, таких, например, как художники Алексей Аникиенок и Элий Белютин.

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Так вот, это решение руководства музея не понравилось дочке академика, актрисе, профессору кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина Марии Оссовской. У дочери академика нашлись единомышленники в Псково-Изборском музее-заповеднике, которые дали комментарии нашему автору, мол, будут не только «нарушены золотые правила хранения коллекций», но о выказано явное неуважение «к памяти известного русского художника, считавшего Псковщину своей малой родиной и прославившего ее в своих картинах на века». Защитниками Оссовского уже написано возмущенное письмо в министерство культуры. То есть, предположу, что вскоре нас ждет некоторая эскалация скандала под условным названием: «Галерея Оссовского: за или против?».

И вот здесь лично мне хотелось бы выразить другую точку зрения, которая давно существует в художественном сообществе Пскова. По-моему, решение музейщиков совершенно правильное. «Галерея Оссовского» в Псковском музее-заповеднике представляется мне очевидным экспозиционным нонсенсом. А с чего, собственно, художник Оссовский, будь он хоть трижды академиком, вдруг удостоился такой эксклюзивной чести? Когда в 2007-м году открылась эта персональная экспозиция в стенах музея, ничего, кроме изумления в художественной среде Пскова, этот факт не вызвал.

Значение Оссовского и его так называемого «сурового стиля», по моему мнению, весьма преувеличено. Когда же в качестве аргумента приводится ремонт, который он якобы на свои деньги осуществил в музее, так это просто смешно. За возможность иметь персональную экспозицию в провинциальном музее иные столичные живописцы и весь музей реконструировали бы, не дожидаясь денег от министерства культуры. Мы знаем таких академиков.

Фото: Рамблер.ру

Когда говорят о том, что Оссовский своими полотнами воспевал Псковщину, так это тоже не аргумент. Мы знаем десятки не менее талантливых художников, воспевавших Псковщину, но им почему-то не устроили отдельного зала. То есть, задаю свой вопрос еще раз: за какие такие, с позволения сказать, художественные «заслуги» московский академик Оссовский удостоился в 2007-м году поиметь в нашем музее отдельную галерею?

А ведь не забудем еще и о том, что у академика Оссовского имеется целый отдельный выставочный зал в Изборске. А три года назад, напомню, разгорелся целый скандал в связи с наименованием Псковской художественной школы именем академика Оссовского. Тогда, опять же, художественная среда Пскова недоумевала и негодовала: а, собственно, опять же, почему? За какие заслуги? Отчего ДХШ отказали в имени основателя школы, художника-графика Васильева? Все ли измеряется в этом мире деньгами? И тогда, три года назад, на волне развернувшегося скандала удалось ДХШ от фамилии Оссовского «отбить». И всем нормальным, адекватным людям уже тогда, увы, было понятно, что вся скандальная ситуация с продвижением фамилии покойного художника сыграла вовсе не в его пользу, царствие ему небесное. Что вся эта стыдная возня наносит только ущерб памяти академика. Многие так и говорили: «Ну, надо же наконец родственникам академика и меру знать! Уж слишком много стало в Пскове Оссовского. Насаждают нам Оссовского прям, как картошку при Екатерине».

И вот вам – нате вам. Очередная скандальная ситуация с подметными письмами в Минкульт. Мне одного не понять: почему родственники академика и его псковские апологеты продолжают лоббировать эту фигуру? Неплохой художник, да, спорить не будем, но в ряду многих других, и то экспозиционное решение, которое предлагают музейщики после открытия нового зала, представляется вполне адекватным. Выставить работы одного из соцреалистов в одном пространстве с работами художников-нонконформистов, на мой взгляд, - отличная творческая идея!

Пусть «суровый реализм» Оссовского вступает в напряженный художественный диалог с неофициальным искусством ХХ века, с русским авангардом и нонконформизмом, направлениями, которые, в частности, представляют такие самобытные и яркие художники, как выше упомянутые Элий Белютин и Алексей Анакиенок, работами которых пополнились фонды картинной галереи в последние годы. У посетителей картинной галереи сложится более насыщенное и целостное впечатление об изобразительной эпохе прошедшего века, ее идейных противоречиях и художественных открытиях.

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Ан нет, апологеты Оссовского зачем-то втирают наивной публике про якобы «разбитую коллекцию», хотя никто, разумеется, коллекцию не разбивает. Разбивать коллекцию – это значит, разносить ее по разным музеям, а коллекция Оссовского остается в Пскове. Вот зачем вроде как уважаемым искусствоведам нарочито вводить публику в заблуждение? Чего они боятся? Того, что суровый соцреализм Оссовского вдруг потеряется на фоне экспрессивных и талантливых полотен его современников? Ну так в этом ведь и главная интрига! Потеряется или нет? Музей – это не кладбище застывших форм и унылой мертвечины, а дело живое и полемическое.

На этом пока всё. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий