Общество

«Четыре цвета времени» можно увидеть в Великолукском драмтеатре

В честь Всемирного дня театра сегодня, 26 марта, в Великолукском драматическом театре для посетителей открыли фотовыставку «Четыре цвета времени» из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, автор представленных в экспозиции работ — фотохудожник Алексей Лазарев (Москва).

Алексей Лазарев. Усадьба «Михайловское». Первые заморозки (2012).

В заповеднике уточнили, что псковичи и постоянные гости «Михайловского» уже могли познакомиться с творчеством фотохудожника, испытавшего на себе непреодолимое притяжение псковских пушкинских мест и не раз приезжавшего сюда после первого визита в 2000 году. В июле 2013 года двадцать художественных снимков Алексея Лазарева в «Михайловском» экспонировали в рамках проекта «Личный взгляд», а несколько лет спустя, в марте 2018-го в музее открыли выставку «Четыре цвета времени». Показывали эти фотографии и Москве, в медиацентре «Российской газеты», после чего их автор получил весьма благожелательную прессу. Ещё одну серию работ Алексея Лазарева в рамках выставки «Михайловское. Кабинет Пушкина» (совместно с пушкиногорским фотохудожником Николаем Алексеевым) музей-заповедник представлял как в нашем регионе, так и в Москве, а также за рубежом — в Молдавии, в Приднестровье, в Белоруссии.

Планируется, что выставка «Четыре цвета времени», которая включает в себя 16 крупноформатных фотографий-картин, будет работать в городе на Ловати в течение трёх месяцев, до 26 июня.