Общество

Формирование доступной среды для маломобильных групп населения обсудили в Пскове

В пятницу, 26 марта, состоялось заседание рабочей группы при администрации Псковской области по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для маломобильных групп населения при строительстве, реконструкции, ремонтах объектов капитального строительства на территории региона под председательством вице-губернатора Василия Осипова. В обсуждении приняли участие представители строительной сферы и члены областного отделения Всероссийского общества инвалидов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

На совещании представители ВОИ обратили внимание на недочеты в работе застройщиков и проектировщиков по выполнению требований доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения уже на эксплуатируемых объектах

Общественники дополнительно выделили вопрос обустройства дворовых территорий, а также отметили трудности, связанные с комплексной системой оповещения и датчиков для глухих и слабослышающих граждан. При этом общественники подчеркнули важность диалога и стремления к консенсусу, чтобы все заинтересованные стороны были услышаны.

Представители строительной сферы обратили внимание на проблему интеграции городской среды с возведенными объектами и необходимость проведения работ в данном направлении. Также застройщики отметили, что на своих объектах активно работают над тем, чтобы создать комфортную среду для категории маломобильных граждан, используют современные решения, и открыты к диалогу по данному вопросу.

В ходе совещания было выдвинуто предложение — на этапе прохождения экспертизы проекта подключать для согласования региональное отделение Всероссийского общества инвалидов, чтобы использовать возможность оперативно вносить коррективы. Данное предложение получило поддержку и одобрение всех сторон.

По итогам встречи было принято решение о подготовке соглашения для дальнейшего заключения между крупнейшими застройщиками и ВОИ. «Это может стать неким пилотным вариантом сотрудничества» — прокомментировал вице-губернатор.